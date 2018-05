Une centaine de drones saisis à Guerguerat

Les éléments douaniers au poste frontalier de Guerguerate, dans la province d’Aousserd, ont récemment déjoué une opération d’importation de marchandises prohibées et non déclarées à bord d’un camion, indique un communiqué de la Direction régionale des Douanes à Laâyoune.

