Une catastrophe évitée à l’aéroport de Marrakech

Les éléments de la sûreté nationale chargés de la surveillance à l’entrée de l’aéroport international Marrakech-Menara ont procédé, mercredi matin, à l’arrestation d’un individu aux antécédents judiciaires pour délit d’ivresse manifeste et incendie volontaire, et ce après avoir été pris en flagrant délit de possession d’un sac plastique contenant des produits suspects.

