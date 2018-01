Une affaire de pédophilie secoue la région de Settat

Une nouvelle histoire de pédophilie a secoué la région de Settat. Il s’agit du viol d’un garçon de sept ans par un masseur de bain maure, âgé de 37 ans et surnommé « Araâri ».

À en croire le journal Assabah, une femme, habitant à la commune de Khmiss Sidi Mohamed Ben Rahal, a confié son fils au mis en cause pour lui faire un gommage du corps, avant d’accéder, elle, au hammam réservé aux femmes.

En finissant, elle a récupéré la victime qui, sur le chemin du retour, n’arrêtait pas de pleurer. Après plusieurs tentatives de la mère, tellement inquiète, pour savoir ce qui clochait, l’enfant a finalement avoué que le «kessal» l’avait violé aux toilettes du Hammam.

Paniquée, la femme s’est immédiatement dirigée chez la police pour porter plainte contre le coupable. Les éléments de la sûreté se sont rendues au bain maure mais n’ont pas trouvé le mis en cause qui s’était accordé quelques heures de repos, loin du lieu de son abject crime. Après avoir noté son nom et son numéro de téléphone, un policier l’a piégé en se faisant passer pour un client qui voulait prendre un rendez-vous au hammam. Il l’a ainsi appelé et lui a proposé une bonne somme d’argent en contrepartie de ses services. Mis en confiance, il n’a pas hésité à révéler le nom du café dans lequel il était installé. Quelques minutes après, les autorités sont arrivées, mettant la main sur le coupable qui n’en serait malheureusement pas à sa première victime.

Pendant l’interrogatoire, l’homme s’est vautré dans le silence face aux accusations qui lui étaient adressées, d’autant plus que le jeune garçon l’a facilement identifié. Selon Assabah, il est actuellement en garde à vue et sera présenté devant la Justice.

Noura Mounib