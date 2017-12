La polygamie, tout le monde chez nous sait ce que cela signifie, que l’on soit pour ou contre. Mais la polyandrie (le fait qu’une femme puisse avoir plusieurs maris à la fois), en revanche, permise dans certains pays de la Polynésie et certaines populations du Tibet, pour des raisons plus économiques que maritales, est une inconnue dans nos contrées.

Toutefois, une jeune femme de Kénitra a passé outre aux préceptes de la religion et de nos us et coutumes. Ceci, en contractant mariage avec deux hommes, rapporte le quotidien Al Massae. Le premier (mal)heureux élu a déposé plainte contre sa femme légitime, l’accusant d’avoir un autre époux. Il a aussi révélé que sa femme, qui est aussi sa cousine, avait épousé un jeune ouvrier agricole de la même région, après avoir fourni un faut certificat de célibat aux autorités compétentes!

Le premier mari a aussi déclaré avoir épousé sa femme en 2011 et qu’il avait eu avec elle deux enfants, nés respectivement en novembre 2012 et en décembre 2013. Et de préciser que des circonstances indépendantes de sa volonté l’avaient obligé à ne pas déclarer ce mariage en son temps. Lacune qu’il dit avoir comblée en légalisant leur mariage le 24 octobre dernier auprès le tribunal de la famille de la capitale du Gharb.

Les enquêtes diligentées pour élucider cette inédite affaire de bigamie sont arrivées à la conclusion qu’effectivement la jeune femme de 24 printemps était bel et bien mariée à deux hommes simultanément. Quant au deuxième acte de mariage falsifié et le certificat présenté par la gourmande bigame, ils ont révélé que deux autres accusés sont dans le coup et vont être entendus afin qu’ils répondent de leurs actes devant la justice, de la même façon que la jeune femme.

Concernant le deuxième mari, le jeune ouvrier agricole, le journal ne parle pas de lui. On ignore donc s’il était au courant de la bigamie de son épouse, ce qui fait de lui un complice du subterfuge. Ou s’il ne connaissait pas son infortune et, de ce fait, il est également une victime de cette affaire de bigamie.

Larbi Alaoui