Un voleur de voiture piégé à Marrakech

La police de Sidi Youssef Ben Ali, à Marrakech, a arrêté un jeune homme d’une vingtaine d’années en flagrant délit de vol de voiture. Après avoir reçu des plaintes de plusieurs victimes dans la région, les autorités ont rassemblé de nombreux détails sur l’affaire et élaboré un plan avec de nouvelles techniques de surveillance afin de faire tomber le mis en cause.

