Un septuagénaire impliqué dans un scandale pédophile à Tanger

Une sordide affaire de pédophilie secoue Tanger. En effet, un septuagénaire est accusé d’agressions sexuelles à l’encontre de trois mineures.

Selon un communiqué de « Touche pas à mon enfant », dont Le Site info détient copie, l’Association a reçu, à travers son antenne de Tanger, une plainte selon laquelle trois filles mineures, âgées entre 7 et 9 ans, ont été agressées sexuellement par le mis en cause qui travaille comme épicier à Hay El Mers dans la ville du détroit. Et d’ajouter que le suspect intimidait et manipulait ses victimes pour arriver à ses fins.

Dénonçant un « acte monstrueux », l’Association indique avoir entendu le témoignage des présumées victimes et de leurs proches, avant d’aviser les services de sécurité, qui ont procédé à l’arrestation du mis en cause. Ce dernier a été déféré devant le procureur général près la Cour d’appel de Tanger.

H.R.