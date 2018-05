Un responsable à la Santé épinglé par la Cour des comptes

Le délégué du ministère de la Santé à Settat a été mis à pied sur décision du ministre de tutelle, Anas Doukkali. Le mis en cause avait fait l’objet d’une enquête de la Cour des comptes quand il exerçait comme délégué à Fès. Selon le quotidien Assabah de ce jeudi 26 avril, le responsable a été mis, mardi dernier, au courant de la décision officielle prise à son encontre, en attendant les conclusions finales de l’enquête ordonnée par le procureur général de la Cour des comptes. Le journal ajoute que des sources du ministère de la Santé affirment le caractère temporaire de cette mise à pied et ce, après les directives de la Cour des comptes. Directives ayant été à l’origine de la désignation de conseillers chargés de diligenter une enquête se rapportant à la délégation du ministère de la Santé de Fès, ainsi qu’aux deux Instituts spécialisés de technologie appliquée (ISTA) de la même ville. Larbi Alaoui

