Un réseau de proxénétisme démantelé à Marrakech

« 14 personnes, dont trois étrangers originaires des pays du Golfe et un mineur, ont été arrêtées et une voiture de luxe, un grand taxi et une somme d’argent ont été saisis », peut-on lire dans le communiqué.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK