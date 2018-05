Un psychologue se donne la mort à Casablanca (VIDEO)

Les quelques personnes présentes au moment du drame ont tenté tant bien que mal de dissuader le médecin de commettre l’irréparable, mais en vain. « J’ai aperçu le gardien en train de crier pour le convaincre de ne pas se jeter. Deux minutes plus tard, les gens sont monté chez lui et tenté de le sauver mais il s’est malheureusement jeté », a rapporté un témoin oculaire au micro de Le Site info.

