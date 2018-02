Un professeur universitaire analyse la photo du roi à Paris

Et c’est ainsi que chaque fois que le roi Mohammed VI est malade ou hospitalisé, le cabinet royal publie des communiqués explicitant les symptômes de la maladie, le traitement prescrit par le médecin personnel du souverain, l’opération chirurgicale pratiquée par l’équipe médicale, ainsi que la durée de convalescence prescrite par les praticiens. Cette transparence sur l’état de santé du roi Mohammed VI a aussi été constatée pendant le Ramadan 2009 et le report de la date initialement prévue pour les causeries religieuses (leçons hassanies). Même transparence en 2014 quand un communiqué du Cabinet royal avait annoncé l’annulation de la visite d’Etat du Souverain en Chine pour cause de maladie…Et tout le monde garde en mémoire la dernière opération à l’oeil du roi à Paris. Larbi Alaoui

En effet, déjà au mois de novembre 2015, le roi Mohammed VI était à Laâyoune, à l’occasion du 40ème anniversaire de la Marche Verte. Sa visite au Sahara marocain qui devait durer une dizaine de jours a été écourtée. Et le cabinet royal avait alors annoncé que le médecin personnel du Souverain lui avait prescrit la suspension de ses activités pour une période allant de dix à quinze jours, à la suite d’un « syndrome grippal avec atteinte broncho-pulmonaire et oropharyngée », ainsi que d’une « extinction de voix ».

À rappeler que depuis déjà quelques années, le Cabinet royal a habitué les Marocains à être au courant de l’état de santé du roi Mohammed VI. Ce qui fait que la nouvelle de l’opération du coeur du Souverain ne constitue nullement une surprise. Et les communiqués émanant du ministère du Protocole et de la chancellerie sur la santé du chef de l’Etat sont devenus chose courante depuis longtemps.

Sur sa page officielle Facebook, Abdellatif Aknouch a commenté cette photo largement diffusée sur les réseaux sociaux. Pour lui, cela confirme encore une fois que l’état de santé du souverain n’est plus un sujet tabou, qu’il est révolu le temps où l’on n’en parlait pas et que cela contribue à instaurer, peu ou prou, une certaine sérénité du climat politique au Maroc.