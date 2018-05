Un policier victime de coups et blessures à Nador

Un communiqué de la DGSN indique que le mis en cause, âgé de 25 ans, avait agressé à l’aide d’une arme blanche, le 5 mai dernier, le fonctionnaire de police, de grade d’inspecteur, sans aucune raison, ce qui lui a provoqué une blessure grave au visage, ajoutant que les services de sécurité ont entrepris des investigations et des recherches intensives qui ont abouti à l’interpellation du prévenu, ce jeudi dans un logement situé dans la ville de Béni Ensar.

