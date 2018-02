Un notaire accusé d’avoir escroqué 2 millions de dirhams

Des sources proches du dossier ont déclaré que cette affaire n’a aucun lien avec la falsification de contrats et de documents concernant l’achat d’appartements. Il s’agit plutôt de promesses non tenues du notaire de rembourser des dettes, contractées auprès de ses victimes, et l’émission de chèques sans provision pour les faire patienter.

Accusé d’avoir escroqué plus de 200 millions de centimes, le notaire avait promis de trouver un arrangement à l’amiable avec ses nombreuses victimes, ce qui avait retardé son arrestation. De nouvelles plaintes auprès du parquet général ont alors précipité les choses et le parquet général a alors décidé son interpellation.