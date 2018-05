Un « M’ramdan » tue sa mère à Marrakech

Selon une source de Le Site Info, une violente dispute a éclaté quelques minutes avant la rupture du jeûne entre le mis en cause, marié et père de quatre enfants, et sa mère, âgée de 69 ans. Il l’a violemment blessée au niveau de la tête, la tuant sur le coup.

