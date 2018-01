Un ministre qui se déplace en jet privé peut-il aider le Maroc? (Ziane)

S’il a refusé de dévoiler son nom, il a tout de même assuré qu’il s’agit d’un millionnaire évoluant dans le secteur des banques et des assurances. « Si vous cherchez une preuve, allez voir le jet qui décolle chaque soir à destination d’Espagne », tranche-t-il, non sans indignation. Il a également rappelé le drame des 15 femmes décédées à Essaouira dans une opération caritative pour des sacs de farine. « Comment voulez-vous qu’un ministre qui se déplace quotidiennement en jet privé soit touché par les problèmes du Maroc ? », ajoute-t-il. Une nouvelle provocation de Ziane qui nous trouvera pas de réponse, puisqu’encore une fois, Ziane n’apporte aucune preuve à ce qu’il avance et ne cite personne…

L’avocat Mohamed Ziane, connu pour ses sorties controversées, vient de tacler le gouvernement de Saâd Eddine El Othmane avec une annonce pour le moins étonnante. Invité à l’émission « Panorama Al Massae », présentée par Nabil Hadri sur Chada FM, l’avocat a affirmé qu’un ministre en exercice réside en Espagne et se déplace chaque jour en jet privé entre Rabat et Marbella!