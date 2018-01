Un média argentin s’intéresse à la coupe de cheveux des jeunes marocains (VIDEO)

C’est par la suite que l’article vire à 180° en déclarant que les forces de sécurité n’adhèrent pas à cette nouvelle tendance. Un coiffeur a même déclaré: « Certains policiers sont venus dans mon salon pour arrêter les jeunes. J’ai défendu ces gars parce qu’ils ne sont pas des criminels, ils sont bons, ils sont éduqués et ils demandent cette coupe juste parce qu’elle est à la mode et attrayante ».

Cette coupe, comme l’explique un coiffeur de Rabat, s’appelle la « Kazaa » et de plus en plus de jeunes l’adoptent. Ce phénomène, qui est mondial, est inspiré des fameuses coupes de cheveux de Neymar ou encore de Cristiano Ronaldo. Cette tendance ne séduit pas seulement les jeunes, mais aussi les coiffeurs, car ce genre de coupe demande beaucoup d’entretien.