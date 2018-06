Un « mchermel » sème la panique à Salé

Un officier de police du district provincial de la Sûreté de Salé a été contraint, ce dimanche, à faire usage de son arme de service pour arrêter un repris de justice qui a agressé des citoyens à l’arme blanche et saccagé plusieurs biens publics et privés.

