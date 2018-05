Un Marocain sur trois veut quitter le pays selon une étude

« L’herbe est plus verte ailleurs » semble devenir de plus en plus le cri de ralliement de nombreux jeunes Marocains! Et ce désir pressant d’ailleurs, le prétendu Eldorado occidental en particulier, doit interpeller plus d’un responsable politique du Royaume.

Cette fuite en avant toute, vers l’autre rive de Mare Nostrum, a été l’objet d’une étude d’un récent rapport de Gallup, entreprise américaine connue par ses sondages publiés dans différents médias. Et le quotidien Al Massae de ce mercredi 9 avril s’est intéressé aux résultats de ladite étude concernant le désir d’un jeune Marocain sur trois de quitter définitivement le pays natal.

Ce « Courage, fuyons! » (titre du film français d’Yves Robert), à la sauce marocaine, intéresse de nombreux Marocains. Gallup signale que le pays est considéré comme un passage obligé, voire un pays d’accueil, pour des migrants subsahariens, d’Afrique de l’ouest et de la Corne d’Afrique.

Les Marocains qui pensent s’installer d’une manière définitive à l’étranger, de préférence en Europe, comptent parmi des diplômés, lauréats de facultés, ainsi que de jeunes ados encore imberbes et sans niveau d’instruction notable. Le rapport ajoute aussi que le pourcentage des candidats à l’émigration a augmenté de façon exponentielle, depuis 2017, dans trois pays du Maghreb, à savoir le Maroc, l’Algérie et la Libye. Ce qui signifie que 46% des jeunes de la région, âgés de 15 à 29 ans, n’ont qu’une seule obsession incurable: voir ailleurs s’il y sont!

Gallup estime que ce besoin de s’en aller, sans billet de retour au bercail, s’explique par les conditions économiques difficiles où pataugent leurs pays respectifs. Quant à la destination future espérée, elle n’est autre que le Vieux continent pour la majorité des candidats maghrébins. Et ce, malgré la situation politique en Europe dont les gouvernements ont pris des mesures strictes de lutte contre l’immigration clandestine. Sans oublier la montée en puissance de la droite radicale européenne, farouchement hostile aux desiderata de ceux qui rêvent d’un Eldorado utopique, ne devant sa lancinante attraction qu’aux désillusions et déceptions d’une population lasse de la situation délétère où elle se consume à petit feu dans son propre pays.

Larbi Alaoui

