Les recherches menées par les services de police ont permis d’arrêter le même jour le propriétaire du pistolet et la saisie de l’arme à feu enfouie dans un lot de terrain qu’il possède dans la commune rurale Beddouza, en plus de 57 balles de calibre 9 mm et 51 balles de calibre 6,35 mm concernant la même arme.

C’est une étrange affaire qui a été dévoilée par la DGSN ce dimanche. On apprend que le service provincial de la police judiciaire de Safi a ouvert une enquête après l’arrestation samedi d’un ressortissant marocain résidant en Belgique en possession d’un pistolet et de ses munitions.