L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

La femme, la soixantaine également et mère de sept enfants, a succombé à ses blessures avant d’arriver à l’hôpital. L’assassin a été immédiatement arrêté et une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances de cet abominable crime.

L’information a été confirmée par nos confrères de 2M.ma et les faits se seraient déroulés lorsque le mari, ayant la soixantaine, a poignardé sa femme. Toujours selon la même source, le couple aurait eu des problèmes familiaux qui seraient sans doute la cause du drame.