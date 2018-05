Affaire de l’Imam violeur: le père d’une victime témoigne (vidéo)

Ce que relatent à Le Site Info les parents des victimes de l’imam violeur est édifiant à plusieurs titres! Officiant au sein de la mosquée d’un douar de la Commune Setti Fatma, région d’Al Haouz, le mis en cause, marié et père de plusieurs enfants, a violé sept jeunes filles âgées entre 9 et 16 ans.

Et c’est justement une jeune fille de 16 ans qui a révélé la perversité de l’imam l’ayant déflorée en… 2011. Les parents des victimes ont raconté que ce viol a été découvert quand elle a fugué de chez elle, craignant que sa virginité perdue ne soit connue. Et ce, quelques heures seulement après qu’un jeune homme était venu demander sa main, jeudi dernier.

Nos interlocuteurs ont ajouté que la gendarmerie royale, en collaboration avec le père de la victime, a trouvé la jeune fille à la gare routière de Casablanca. Rentrée au domicile familial en compagnie de son père, elle a alors tout déballé sur les circonstances de son viol. Ce qui n’a pas manqué de mettre la puce à l’oreille d’autres parents qui se sont empressées de faire examiner leurs filles pour découvrir, à leur tour que leurs doutes se sont avérés: l’imam avait d’autres victimes à son sinistre tableau de chasse de pédophile.

Quant au modus operandi de ce violeur en série, il consistait à exploiter les cours coraniques qu’il prodiguait à ses élèves, garçons et filles. Et quand il jetait son dévolu sur l’une de ces dernières, il la chargeait d’une quelconque tâche ménagère, faire la vaisselle par exemple ou nettoyer le lieu du culte. Profitant alors d’un moment propice, il entraînait sa proie du jour dans une pièce, allumait son PC et lui faisait visionner un film X avant de commencer sur elle ses attouchements et finir par lui faire subir une agression sexuelle.

L’imam pervers achevait toujours son viol avec un rituel étrange dont lui seul peut expliquer la signification: mettre une datte dans la bouche de la victime sur laquelle il venait d’assouvir sa pulsion pédophile!

Larbi Alaoui

