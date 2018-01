Un homme tue quatre membres de sa famille à Tétouan

Cet homme a commis ce crime horrible chez lui. Le mis en cause, accro aux drogues, a égorgé sa mère, son frère et ses deux neveux dans leur maison située au quartier Boussafou. Il a également blessé grièvement sa sœur qui se trouve actuellement dans un assez grave. Cette dernière a été transférée à l’hôpital Saniat Rmel à Tétouan pour recevoir les soins nécessaires.

