Un heureux événement dans la famille royale

C’est un heureux événement pour la famille royale. Le prince Moulay Ismail, cousin du roi Mohammed VI, et son épouse Lalla Anissa ont eu le 3 février une petite fille. Dans une déclaration à Le Site info, l’ami du prince, Mosaâb El Anzi, a confié que la petite fille est née dans une clinique en France.

Mehdi Benkirane, fan numéro 1 de la famille royale, a également annoncé la nouvelle sur sa page officielle, souhaitant au couple princier tous ses voeux de bonheur, de prospérité et une longue vie à la petite fille qui vient agrandir la famille royale.

Le prince Moulay Ismail est le cousin le plus proche du Souverain et l’accompagne régulièrement lors de ses voyages officiels au Maroc et dans le monde. On le voit très souvent à la télévision nationale lors des activités royales.

Sur cette photo, il pose avec sa femme, Lalla Anissa, qu’il a épousée il y a quelques années et qui se trouve être la fille de l’ancien ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne à Rabat.

