Un étudiant en médecine va traîner l’ONCF en justice

Etudiant en 4ème année de médecine à la faculté de Casablanca et résidant à El Jadida, Rafiq El-Assal a eu un coup de gueule, mardi 29 mai, sur sa page Facebook.

En effet, ce jeune étudiant a failli rater son examen de fin d’année en pédiatrie à cause de l’Office national des chemins de fer (ONCF). Faut-il rappeler que ce n’est la première fois, loin s’en faut, que l’ONCF est l’objet de griefs justifiés des voyageurs…

Sur Facebook, Rafiq raconte que l’épreuve de pédiatrie devait avoir lieu le 29 mai à 11h du matin à la faculté de médecine de Casablanca. Habitué au retard des trains de l’ONCF, l’étudiant a voulu être en avance et a pris le train de 7h du matin. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu. Le train s’était arrêté au milieu de nulle part entre Casablanca et El Jadida vers 7h50.

Les passagers sont ainsi restés coincés au milieu de la campagne pendant trente minutes sans comprendre ce qu’il se passait et sans qu’un seul responsable de l’ONCF ne daigne venir communiquer avec eux, explique Rafiq.

C’est seulement au moment où des voyageurs du second wagon sont sortis en courant après avoir senti l’odeur de brûlé qu’un contrôleur est venu leur expliquer que le train était tombé en panne et qu’il faudra patienter le temps qu’un technicien vienne pour procéder à la réparation .

Désespéré et frustré, Rafiq a pris ses cliques et ses claques et a commencé à marcher au milieu de la campagne, sous la pluie, ne sachant où aller ni quoi faire. Grâce au GPS de son cellulaire et grâce au réseau qui ne lui a pas fait défaut, le jeune homme a su qu’il se trouvait non loin du village Tnine Chtouka, province d’El Jadida.

Vingt-cinq minutes de marche jusqu’à la gare de Tnine Chtouka ressemblant à une bâtisse abandonnée, raconte-t-il. Finalement, il a pu contacter son père qui est venu à son secours pour le conduire à la Faculté.

Le jeune homme est arrivé à Casablanca, 10 min avant l’examen. Il dit avoir bien passé son épreuve malgré le stress et la fatigue.

Après cette mésaventure qui allait lui coûter très cher, l’étudiant a pris contact avec des avocats et compte entamer une procédure judiciaire à l’encontre de l’ONCF à partir de la semaine prochaine. Selon lui, cette procédure permettra à d’autres citoyens marocains victimes de l’ONCF de se manifester.

D.K.