Un enfant kidnappé par des membres de sa famille recherché au Maroc

La mère du jeune garçon veut mener une vie « alternative » et c’est pour cette raison qu’elle a décidé de tout plaquer. Pour la grand-mère, « Alex ne peut pas rester dans des conditions qui ne conviennent pas à un enfant de son âge. Vivre dans une commune ou dormir par terre ne conviendrait pas à l’enfant ». Et d’ajouter qu’il a besoin « de soins médicaux, d’examens de base d’un généraliste, de vaccinations, et de soins dentaires », choses qu’il ne reçoit peut-être pas.

Les auteurs de ce kidnapping ne sont autres que sa mère et son grand-père qui n’ont pas de tutelle parentale. « C’est la grand-mère qui soupçonne son ex-mari et sa fille », précise la chaîne anglaise BBC . L’enquête de la police britannique a fait savoir qu’Alex a été vu pour la dernière fois au port de Malaga le 8 octobre dernier, le jour où il devait revenir d’un voyage qui a débuté le 30 septembre 2017 à Marbella.