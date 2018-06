Un élève tue son camarade à Kelaât Sraghna

Le mineur a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce pour dévoiler les causes et motivations derrière ces actes criminels qui, selon les premiers témoignages, découlent de la frustration du prévenu après qu’il eut été empêché de tricher lors d’une épreuve de l’examen, conclut la DGSN.

Une brigade de la police judiciaire de Kelaâ des Sraghna a ouvert une enquête ce mardi, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants d’une violente agression physique commise par un élève mineur à l’aide l’arme blanche contre un de ses camarades, engendrant sa mort, et en blessant un autre.