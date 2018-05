Un dangereux français arrêté à Marrakech

Selon un communiqué de la préfecture de police de Marrakech, l’arrestation du mis en cause, âgé de 30 ans, fait suite à un mandat de recherche international émis à son encontre par les autorités judiciaires françaises et diffusé au niveau international par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), pour son implication dans une affaire de blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue dans son pays d’origine.

