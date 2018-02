Un couple marocain de confession juive bientôt jeté à la rue (Vidéo)

Ouaknine est un Marocain de confession juive qui risque de se retrouver à la rue après avoir habité dans un appartement à Verdun, à Casablanca, pendant 50 ans. Ce dernier a reçu un jugement lui ordonnant de libérer les lieux dans les prochains jours au risque d’être expulsé de force.

Accompagné de son épouse, Ouaknine a confié, dans une vidéo, que l’immeuble dans lequel il habite a été vendu à 700.000 dirhams. Les nouveaux propriétaires ont ainsi intenté un procès contre les habitants, les obligeant de quitter les lieux sans une once d’humanité.

«Je ne peux pas quitter cet appartement où je me suis marié et j’ai eu mes enfants. Je ne travaille pas et je n’ai aucune ressource financière. Où voulez-vous que j’aille ?», regrette le vieil homme, le regard désespéré.

Aujourd’hui, Ouaknine lance un cri de cœur au roi Mohammed VI et au chef de gouvernement pour le sauver de la tyrannie des mafias de l’immobilier qui ont déjà mis à la rue plusieurs Marocains de confession juive. «Sauvez-nous d’un avenir incertain. Nous sommes Marocains et fiers de l’être», a-t-il imploré.

Mohamed Moutazaki, président de l’association des victimes des mafias de l’immobilier, a appelé à éviter le scénario de Shalom, le Marocain juif qui a été expulsé de son appartement à Casablanca. Il est mort quelques jours après en Israël, lui qui rêvait d’être enterré au Maroc.

S.L.