Un couple marocain atteint d’un cancer lance un appel au roi

La mésaventure de ce couple souffrant de graves problèmes de santé a attristé les réseaux sociaux au Maroc. Nous sommes allés à leur rencontre afin de les aider.

Le mari, atteint d’un cancer, se retrouve sans emploi après une intervention chirurgicale qui a détérioré son état de santé.

Sa femme, quand à elle, souffre d’un cancer du sein. Elle déclare à Le Site info: « j’ai perdu mon sein à cause du cancer, j’ai fait de la chimiothérapie, mais j’ai encore des contrôles à faire. Et mon mari qui s’occupait de moi et mes enfants est soudainement tombé malade. Un virus a ravagé son corps… Il est incapable de bouger, et malgré ma maladie, je suis la seule à l’aider et à prendre soin de lui ».

Elle ajoute: « j’espère que les bienfaiteurs, que notre roi et que le ministre de la santé pourront nous aider… Nous n’avons aucune source de revenu pour subvenir aux besoins nécessaires ».

Hicham Eddyani (avec S.E.)