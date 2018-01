Un agriculteur frappé par la foudre à El Jadida

Un agriculteur de 34 ans, père d’une petite fille, est décédé dans son champ au Douar Boulaâouane dans la région d’Oulad Frej à El Jadida.

À en croire le journal Al Massae, la victime est morte foudroyée alors qu’elle cultivait sa terre. Lorsqu’il a retrouvé le corps, le Moqaddem du Douar a avisé le commandant de la gendarmerie d’Oulad Frej qui s’est déplacé chez la famille de l’agriculteur. Le corps a été transféré à l’hôpital régional d’El Jadida après une première inspection, constatant ainsi que le jeune père était mort à cause de la foudre. L’autopsie a d’ailleurs confirmé les faits. La victime a été enterrée le 7 janvier au cimetière Sidi Bettach en présence de plusieurs proches et habitants de la commune de Boualaâouane.

Selon des sources du quotidien, les pluies diluviennes qui ont touché la région d’Oulad Frej, Khmiss Mettouh et plusieurs autres Douars à côté ont causé d’énormes dégâts aux agriculteurs qui disposent de serres de tomates et d’autres légumes saisonniers. Plusieurs cabanes et poulaillers ont également été saccagés par les précipitations.

N.M.