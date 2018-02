UE: un nouvel accord de pêche sera négocié avec le Maroc

Pour rappel, l’accord est entré en vigueur en 2014 pour une durée de 4 ans. Ce accord donne accès aux navires européens à la zone de pêche atlantique du Maroc en échange d’une contrepartie financière de 30 millions d’euros par an financés par l’UE et 10 millions d’euros comme contribution des armateurs.

Le rapport transmis au Conseil et au Parlement européens, recommande vivement de renouveler l’accord de pêche qui arrivera à échéance en juillet 2018, en ce qu’il représente «un instrument de coopération approfondie avec le Maroc, fortement impliqué dans la coopération Sud-Sud» et pour permettre de «compléter ses actions en faveur de la durabilité des stocks au sein des organisations régionales de pêche».