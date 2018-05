Tweet de Trump: quel impact sur la candidature du Maroc?

Mais il est trop tôt pour crier victoire et tirer des conclusions trop hâtives. Et ce, car la candidature nord-américaine n’appartient pas seulement à Trump, mais à des lobbies très puissants qui peuvent influencer la FIFA. Alors patience! Pourvu que le vent souffle du côté du Maroc.

Jaimie Miller, de New Fifa Now, une association qui milite pour la réforme de la FIFA, indique qu’il est difficile de savoir ce qui va se passer, mais « cela ne me surprendrait pas beaucoup que l’intervention de Trump ait un rôle ».

« Les Etats-Unis ont mis sur pied une candidature FORTE avec le Canada et le Mexique pour la Coupe du monde 2026. Ce serait une honte si les pays que nous avons toujours soutenu décident de faire campagne contre la candidature américaine. Pourquoi devrions-nous soutenir des pays qui ne nous soutiennent pas? », a lancé Trump sur Twitter. Donald Trump, qui n’en est pas à sa première déclaration-choc, a sans doute fait beaucoup de mal à la candidature américano-canado-mexicaine. Car si les Etats-Unis sont une grande puissance, au niveau de la FIFA, ce n’est pas lui qui décide. Et l’instance a d’ailleurs rappelé à l’ordre le milliardaire américain en indiquant que les considérations politiques ne sont pas tolérées.