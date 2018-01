Trombe marine à Rabat: c’était quoi au juste?

La Toile se rappellera longtemps du dimanche 7 janvier. Et pour cause, des photos et vidéos d’une « trombe marine » au large de Rabat ont fait le tour des réseaux sociaux. La Direction de la météorologie nationale (DMN) donne des explications.

Joint par Le Site info, le responsable communication de la DMN, Houssine Youaâbed, explique qu’il ne s’agissait pas d’une tornade, mais d’une trombe marine qui apparaît sous la forme d’un tourbillon de vent, de la même manière qu’une tornade terrestre.

Lire aussi : Impressionnant: des tornades d’eau à Rabat (VIDEO)

« Ce phénomène en forme d’entonnoir s’étend de la base d’un nuage jusqu’à la surface de la mer et survient en cas de conditions climatiques instables. Le froid passe au-dessus d’eaux chaudes, formant ainsi une trombe marine », souligne le responsable. Il précise aussi que ce phénomène n’est pas dangereux et ne dépasse pas trois minutes, contrairement à la tornade dont la vitesse avoisine les 100km/h et peut durer plusieurs jours. « Ce n’est pas la première fois que le Maroc vit une trombe marine. Plusieurs villes côtières ont déjà vécu ce phénomène sans dégâts », conclut-il.

S.L.