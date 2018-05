Trois individus sèment la terreur à Tiznit

Selon la DGSN, une patrouille de la police judiciaire est intervenue pour interpeller ces individus qui ont agressé un citoyen en le délestant d’une somme d’argent et d’un téléphone mobile, précisant que les suspects ont opposé une résistance violente et exposé la vie des éléments de police à une menace sérieuse au moyen d’une arme blanche.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK