Trois Français ont été légèrement blessés dans cet accident qui s’est produit suite à une collision entre une voiture légère et un 4×4. Les blessés ont été évacués vers l’hôpital Hassan II à Agadir et une enquête a été ouverte par les autorités compétentes.

