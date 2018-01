Tripadvisor: Casablanca parmi les villes tendances

Bonne nouvelle pour les Casablancais en particulier et pour les Marocains, en général! Le site web américain Tripadvisor, spécialisé dans les avis et les conseils touristiques, vient de classer la capitale économique du Royaume parmi les dix destinations favorites pour l’année 2018.

