Transavia à ses voyageurs: « ne buvez pas l’eau du robinet au Maroc ! »

Pourtant, les responsables du côté marocain avaient réagi à la prétendue catastrophe environnementale causée par les travaux d’expansion des établissements pénitentiaires El Arjat 1 et El Arjat 2. Dans un communiqué, ils avaient rassuré les citoyens au sujet des eaux de Rabat qui ne seraient finalement pas polluées. Ces explications n’ont pas suffi pour calmer les inquiétudes du côté des touristes et des compagnie aériennes étrangères.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK