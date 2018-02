Trafic de médicaments à Casablanca

Les services de police avaient surpris le premier mis en cause près de la gare routière Oulad Ziane en flagrant délit de possession d’un sac en plastique contenant 539 boîtes de médicaments et produits pharmaceutiques contre le rhume, les états grippaux et la fièvre, qu’il s’est procurés dans un entrepôt situé dans un complexe commercial en vue de leur revente dans les régions rurales d’Agadir, indique un communiqué de la DGSN.

La police du district d’Al Fida-Mers Sultan à Casablanca a interpellé, lundi matin, deux individus pour leur implication dans une affaire de trafic et de commerce illégal de médicaments et de produits pharmaceutiques.