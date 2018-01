Trafic de drogue: un commandant et sept éléments des forces auxiliaires épinglés

Et cela a pu se faire à un point stratégique à Arekmane, située entre Ras el Ma et la commune Berkanine. L’interpellation des mis en cause a été effectuée sous la supervision du commandement régional de la gendarmerie royale de Nador.

L’opération minutieusement menée par la gendarmerie royale, suite à des renseignements fiables sur le trafic, a mené également à la saisie de 3 tonnes de carburant, destinées à approvisionner des zodiacs servant au transport de la drogue par voie maritime. Le journal ajoute que cette opération a été préparée de longue date et que les gendarmes n’attendaient que le moment propice pour procéder à l’arrestation du commandant et des sept éléments des forces auxiliaires.

Leur arrestation a été effectuée, dans la plus grande discrétion, par une brigade de la gendarmerie royale, à Arekmane et à Ras el Ma, province de Nador. Quant au commandant, il a été appréhendé en possession de la somme de 36 millions de centimes, à bord de sa voiture. De même que deux autres véhicules , des 4×4, ont été saisis, appartenant aux inculpés.