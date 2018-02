Trafic de bébés à Khouribga: plusieurs arrestations

Assabah souligne que cette affaire a fini par conduire la mère biologique et son bébé dans un centre hospitalier à cause de leurs états de santé, tandis que le reste des membres du réseau de trafic de bébés ont été présentés au Parquet de Khouribga pour une poursuite judiciaire.

