Tous solidaires avec Bouhaddouz!

Par Larbi Alaoui

Tous les espoirs étaient permis! L’entame du match et la domination presque totale des Lions de l’Atlas auguraient d’une large et confortable victoire. Mais les minutes s’égrenaient et aucune des nombreuses occasions de marquer n’a pu être concrétisée.

En football, si dominer n’est pas synonyme de gagner, rater des occasions franches de marquer peut signifier perdre l’issue de la rencontre. Et c’est ce qui est arrivé. Le seul petit point du match nul à quelques secondes du sifflet de l’arbitre, au lieu des trois points de la victoire espérée par tout un peuple, s’est transformé en un zéro pointé que l’équipe nationale a récolté de son premier match de la Coupe du monde 2018. Un cauchemar que nul parmi les plus pessimistes n’aurait une seule seconde imaginé!

Un but marqué contre son camp par Aziz Bouhaddouz! Mais devrions-nous lui en vouloir? Non, jamais! Malgré notre grande déception,notre dépit et nos regrets indescriptibles. D’ailleurs, le joueur qui s’était effondré en pleurs sur le terrain, entouré par ses coéquipiers essayant tant bien que mal de le consoler, donnait peine à voir. Il a aussi présenté ses excuses aux 35 millions de Marocains et à ses coéquipiers. La Toile marocaine, à part quelques voix discordantes, s’est rangée de son côté et l’unanimité concernant la solidarité des internautes pour le malheureux joueur est quasi générale. En revanche, des internautes ont essayé l’humour contraint, façon d’avaler la pilule, pour dire qu’au moins le but de la rencontre est marocain.

Si les Marocains doivent en vouloir à quelqu’un, ce n’est surtout pas à Aziz Bouhaddouz, rentré à la 77ème minute du match. Pendant les 76 minutes où il n’était pas sur le terrain, nos joueurs avaient tout le temps et l’opportunité lamentablement ratée de marquer un, deux ou même trois buts aux Iraniens. C’est à eux que les supporters marocains en veulent, et beaucoup même. Ce malheureux but contre son camp n’aurait alors eu aucune conséquence notable sur le résultat de la rencontre et, surtout, sur la suite de la compétition où ce sera difficile, sinon impossible, de passer au deuxième tour. Mais qui sait? Les voies des dieux du ballon rond sont aussi impénétrables,voire davantage que celles su Seigneur.

Merci aux internautes d’avoir si bien soutenu Aziz Bouhaddouz, qui ne doit pas être dans ses petits souliers pour longtemps et dont le sommeil sera agité pour plusieurs nuits! Honte à un triste individu qui a oublié que nous sommes Marocains et non pas ce Colombien ayant assassiné Andrés Escobar qui avait marqué contre son camp lors de la Coupe du monde 1994. Honte à toi d’avoir suggéré cette funeste éventualité, même si pour toi « ce n’est que » de l’humour noir!

Encore mille mercis aux internautes compatissants et conscients, qu’après tout, tout important qu’il ait été, il s’agissait d’un match de football. Coupe du monde ou pas, match important ou pas, un but contre son camp fait partie du jeu. Et ce genre de réalisations est monnaie courante dans tous les championnats du monde, comme il a été du fait de grandes stars du football. Leur liste est longue, le Brésilien Marcelo en fait partie, mais record absolu pour l’Irlandais Richard Dunne, défenseur d’Aston Villa, qui est « le meilleur buteur contre son camp » de la Premier League depuis le début de sa carrière, avec…huit buts.

Quant à Aziz Bouhaddouz, il devra passer à autre chose, ne pas traîner sa bourde comme un boulet trop longtemps. Tiens bon la rampe, Aziz! Non, tu n’es pas un idiot comme tu l’as prétendu sous le coup de ta tristesse et de ton remords compréhensibles. Les meilleurs ont eu un jour un impair comme le tien. Les Marocains te pardonnent. Resaisis-toi vite! Nous t’aimons!Sache-le!

L.A.