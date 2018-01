Des touristes profanent une mosquée à Tiznit (PHOTOS)

Les habitants n’ont pas compris pourquoi les touristes ont profané leur mosquée en taguant des insultes et des dessins choquants sur les murs. Parmi les inscriptions, figurent le dessin d’un homme qui urine et le mot « peace ».

