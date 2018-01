Tourisme: les guides sont en colère contre Mohamed Sajid

Un mémorandum d’entente a été signé, lundi à Rabat, entre l’Agence marocaine de Sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et le Conseil espagnol de sûreté Nnucléaire (CNS).

A en croire le journal Akhbar Al Yaoum, les guides touristiques de Marrakech, Agadir et Fès ont organisé des manifestations devant les délégations de tourisme, protestant contre la décision de Sajid qui, selon eux, souhaite restructurer le secteur en intégrant des « intrus ». Les professionnels du secteur estiment que le ministre s’est soumis à la pression des «lobbies de bazars» qui ont «souillé le domaine». Le ministère aurait pu, ajoutent-t-il, prévoir des concours aux lauréats des écoles de tourisme pour intégrer des diplômés et nettoyer le secteur des «envahisseurs» qui n’ont aucune formation dans le métier.

Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, avait annoncé à la chambre des représentants que son département s’apprêtait à accorder des autorisations d’exercice exceptionnels aux guides « non reconnus », se basant sur leur expérience dans le secteur et leur compétence professionnelle acquise durant des années d’activité.