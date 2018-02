Tour Grenfell: le désespoir de la famille d’une victime marocaine

La famille en deuil avait confié, il y a plus de huit semaines, leurs passeports au bureau de visas, et ils ne leur ont pas été restitués jusqu’à présent. Elle avait également payé plus de 500 £ (environ 5000 DH) au total pour faire traiter sa demande à Rabat mais, depuis, la famille affirme n’avoir reçu aucune réponse du bureau, rapporte le quotidien britannique.

Le ressortissant marocain Karim Khalloufi, frère de la victime Khadija, décédée lors de la tragédie, a déclaré au journal britannique The Independant , que sa mère, son frère et lui, attendent depuis le mois de décembre une réponse à leur demande de visa qui est apparemment toujours en suspens.