Tomate marocaine: les prix deviennent abordables, merci qui?

La tomate n’a plus à rougir des prix chers qu’elle exigeait pour daigner faire partie du panier de la modeste ménagère!

Elle est devenue abordable dans nos marchés. Le prix actuel du kilogramme est de 2 DH, à Casablanca, Rabat, ainsi que d’autres villes du Royaume. La ménagère doit dire merci qui?

Contactés par Le Site info, des professionnels du secteur des fruits et légumes ont déclaré que c’est à cause (plutôt » grâce », diront les clients satisfaits) aux grandes quantités de tomates marocaines refoulées par l’Union européenne et revenues au bercail, via le port de Casablanca.

Les mêmes sources affirment que ces quantités de tomates, refusées par l’importateur européen, ont été vite redistribuées à travers les marchés du pays. Et leur vente devenait urgente, vu leur long séjour sur l’autre rive de la Méditerranée.

Le malheur des uns faisant parfois le bonheur des autres, ces belles tomates à 2 DH le kilo ont fait le bonheur des foyers marocains, surtout les plus modestes, et ont eu un succès dont personne n’a à rougir. Sauf elles, bien entendu!

Larbi Alaoui