Tiznit: un barrage de police fait tomber un dangereux trafiquant

Une source sécuritaire a révélé à Le Site info que le mis en cause a été pris la main dans le sac au niveau du barrage de police, à l’entrée de la ville. Ceci, lors de la fouille d’un taxi en provenance d’Agadir et la découverte d’une grande quantité de cannabis dans les bagages de l’un des passagers.

