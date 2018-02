Tiznit: le polygame qui violait les femmes mariées

Selon les sources de Le Site info, une victime a porté plainte à la gendarmerie de Tiznit et accusé le mis en cause d’avoir profité de l’absence de son époux à son domicile pour abuser d’elle. Les autorités ont réussi à situer son emplacement avant de l’inculper dans l’un des Douars de la région.

