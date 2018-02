Tiznit: la gendarmerie a résolu le mystère de la fusillade

L’affaire de l’échange de tirs, ayant entraîné la mort d’un homme et défrayé la chronique à Tiznit, a été élucidée par la gendarmerie royale de la ville. Ainsi, le crime a eu lieu suite aux rivalités de contrebandiers et de trafiquants hantant la région forestière de Sidi Bibi, aux environs d’Agadir.

La victime de ce règlement n’était autre que le chef d’un réseau de contrebande. Son assassin et associé a avoué son crime. Il a été présenté devant la Chambre criminelle de la Cour d’appel d’Agadir. Auparavant, il avait donné une autre version rocambolesque, prétendant que lors d’une partie de chasse nocturne, son ami s’était tué lui-même après s’être tiré une balle par erreur.

Mais les premières investigations ont vite prouvé que la victime avait bel et bien été assassinée et avait reçu une balle en plein coeur et une autre en pleine tête. De plus, se déplacer de Tan-Tan à Tiznit nuitamment pour trois ou quatre gibiers et sans voiture semble cousu de fil blanc, et tiré par les cheveux ont fait remarquer les enquêteurs au scénariste-tueur maladroit. Celui-ci a donc fini par avouer et a déclaré que son complice et lui avaient liquidé le chef de réseau, note le quotidien Al Ahdate al Maghribia qui a donné les détails de cette affaire.

Il a également ajouté que son complice avait pris la fuite, juste après l’exécution de leur forfait, à bord d’une voiture chargée de marchandises de la valeur de 100 millions de centimes. Mais il n’était pas allé bien loin, car la vitesse avec laquelle il roulait s’est terminée par un accident. Abandonnant la voiture, sans demander son reste, il a pris la poudre d’escampette et a disparu des radars. D’ailleurs, il est toujours activement recherché.

Larbi Alaoui