The Voice MBC: votez pour les Marocains Issam et Chaimae

A partir de ce samedi soir, Chaimae et Issam entament la dernière ligne droite de l’émission. Qualifiés pour les primes en direct, les deux candidats appellent leurs fans à voter pour eux en envoyant 45 au numéro 9008 (Inwi et Orange) ou en envoyant le nom du candidat par message sur le 9229.

Les candidats marocains Issam Sarhane et Chaimae Abdelaziz de The Voice MBC signent un parcours sans faute grâce à leurs talents qui ne laissent pas le jury de l’émission de marbre.