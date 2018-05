Terrorisme: nouveau coup de filet du BCIJ à Fnideq

Selon les premiers éléments de l’enquête, les membres de la cellule, qui étaient en lien direct avec les combattants syriens et irakiens, faisaient l’apologie du terrorisme, promouvaient la pensée radicale et attiraient des jeunes marocains et espagnols pour commettre des actes terroristes sous la houlette de Daech.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK