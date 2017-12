Terrorisme: Arrestation de 7 personnes pro-Daech à Fès

Sept personnes en lien avec Daech ont été arrêtées le 25 décembre dans plusieurs régions aux environs de Fès. D’après le journal Assabah, les mis en cause étaient imprégnés des idées de l’organisation islamique et avaient des liens avec les dernières cellules démantelées, il y a un mois, dans la ville et qui étaient constituées de vendeurs de jus.

On apprend que la plupart travaillent dans l’artisanat et sont originaires de Taounat, Taza, Sefrou et Moulay Yaâkoub. Les autorités ont réussi à inculper le premier extrémiste, 30 ans, au quartier Jnane, à Fès. C’est, d’ailleurs, dans ce quartier-là que plusieurs éléments de la cellule des vendeurs de jus ont été arrêtés.

Après l’arrestation des sept personnes, les autorités ont inspecté leurs domiciles, en quête d’éléments prouvant leur lien avec l’organisation islamique. Le quotidien rapporte que les mis en cause n’avaient pas d’armes. Seulement des livres, des téléphones portables et des appareils électroniques ont été saisis par les autorités.

Pour rappel, le ministère de l’intérieur avait annoncé que 1669 Marocains dont 225 anciens détenus dans des affaires de terrorisme combattent dans les rangs des groupes terroristes à l’étranger et que 929 appartiennent à Daech.

